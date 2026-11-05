Нацполіція уклала два договори на купівлю легкових автомобілів спеціалізованого призначення

Національна поліція України 15 жовтня уклала два договори на купівлю легкових автомобілів спеціалізованого призначення на загальну суму 287,9 млн грн. Учасники торгів мають поставити 200 автівок 2026 року випуску. Про це в четвер, 5 листопада, повідомили журналісти видання «Наші гроші».

Згідно з тендером, Національна поліція України уклала угоду з ТОВ «Укравто на Харківському» на закупівлю 150 спецавтомобілів ЗАЗ F22101 виробництва ТОВ «ЗАЗ» на базі бензинового кросовера Kia Sportage 6T у нижчій комплектації Comfort. Зазначається, що вартість однієї автівки становить 1,29 млн грн (25,7 тис. євро за актуальним курсом НБУ). Водночас, за даними журналістів, вартість бензинового кросовера Kia Sportage Comfort у салоні без мигалок – близько 1,28 млн грн.

«У грудні 2025 року поліція замовляла в “Укравто на Харківському” такі ж автомобілі в цій самій комплектації Comfort по 1,24 млн грн, а в травні 2025 року – у вищій комплектації Prestige по 1,29 млн грн. Тобто ціна суттєво не змінилася», – зазначають журналісти.

Йдеться також про ще одну угоду, яку поліція уклала з компанією «Спец-Ком-Сервіс». У межах закупівлі передбачено 50 спецавтомобілів СКСFUL-ПС на базі дизельного мінівена Fiat Ulysse. Вартість одного мінівена становить 1,87 млн грн (37,2 тис. євро за актуальним курсом НБУ). У матеріалі зауважують, що вартість у салонах становить близько 1,93 млн грн.

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«Товар оплачуватимуть після поставки протягом бюджетного періоду, а в тендерах указано 90 банківських днів після поставки. Гарантія від “Укравто на Харківському” становить п’ять років або 150 тис. км пробігу, а від “Спец-Ком-Сервісу” – три роки або 100 тис. км пробігу», – додали журналісти.

Додамо, компанія «Укравто на Харківському» була єдиним учасником торгів та отримала підряд без конкуренції. Натомість конкурентом компанії «Спец-Ком-Сервіс» було ТОВ «Полісся Моторс Груп».

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» засноване 17 років тому в селищі Петропавлівська Борщагівка на Київщині. Засновниками компанії є Сергій Калюш та Михайло Городових. Керівник – Василь Данилюк. Із 2016 року компанія отримала відкритих держпідрядів на 13,8 млрд грн.

Також зазначимо, що, за даними YouControl, ТзОВ «Укравто на Харківському» зареєстроване у 2008 році в Києві. Засновниками компанії є ТзОВ «Українська автомобільна корпорація» та Таріел Васадзе. Керівник – Сергій Дударенко.