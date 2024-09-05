Автомобіль може розганятись до 330 км/год

Американська компанія U.S. Armor Group представила найшвидший броньований автомобіль у світі – Lucid Air Sapphire. Цей електромобіль має потужність 1234 кінські сили і здатний розганятись до 330 км/год, незважаючи на встановлений броньований захист, пише Avtosota.

Lucid Air Sapphire оснащений тримоторною повнопривідною системою, що дозволяє розганятися від 0 до 100 км на годину всього за 1,9 секунди. Незважаючи на додану броню, вага автомобіля збільшилася лише на 175 кг, що не вплинуло на його вражаючі динамічні характеристики.

Бронювання включає легкі балістичні вікна, здатні витримати постріли з 44 Magnum, і композитну броню, яка в десять разів міцніша за балістичну сталь, але в п’ять разів легша. Додатково автомобіль обладнаний пакетом кібербезпеки та системою, що постійно сканує околиці на наявність загроз.

Усі фото Carscoops

Вартість Lucid Air Sapphire в броні стартує з 475 тис. доларів, що майже вдвічі вище за базову модель. Однак, клієнти можуть додати посилене бронювання для захисту від гранат і вибухових пристроїв, а також приховані порти для зброї та інші системи безпеки.