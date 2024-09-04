Найбільший попит у серпні 2024 року мали автомобілі з бензиновими двигунами

У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив більше 68%. Про це повідомляє Укравтопром.



Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 40,8% серпневих продажів нових авто. Другим за розміром став сегмент гібридних авто – 22,3%, торік їм належало 19,3% ринку нових авто. Частка дизельних авто зменшилась з 25,8% до 22,1%. Електромобілі охопили 14,3%, проти 11,8% у серпні минулого року. На автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО), як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.



Лідерські позиції за сегментами посіли:

бензинові авто – Mazda CX5;

гібридні – Toyota RAV-4;

дизельні – Renault Duster;

електро – BYD Song Plus;