Знищення відомостей комісія з перевірки НАЗК аргументувала указом президента

Національне агентство із запобігання корупції на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищило усі документи про перевірку доброчесності своїх співробітників. З цієї причини НАЗК відмовилося надавати документи Комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності агентства, повідомила у вівторок, 5 вересня, редакторка ZN.ua Ірина Ведернікова із посиланням на звіт комісії.

Рішення знищити документи про перевірку аргументували указом Володимира Зеленського №64/2022 про запровадження воєнного стану. Водночас, за словами Ірини Ведернікової, в указі жодних вказівок щодо знищення паперів не було, оскільки так НАЗК мало б знищити всі документи, наявні в агентстві.

«Але в результаті "згоріли рукописи", що стосуються доброчесності Олександра Новікова (ред. – голови НАЗК) та його наближених», – повідомила Ірина Ведернікова.

У звіті Комісія з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК зазначила, що процедури не дозволяли ефективно проводити перевірки декларацій працівників НАЗК та здійснювати моніторинг їхнього способу життя. Для цього мав бути розроблений окремий порядок, якого так і не створили. Щоб перевірити декларації Олександра Новікова, за даними Комісії, необхідно було вжити додаткових запобіжних заходів.

Нагадаємо, 4 вересня НАЗК відновило доступ до реєстру корупціонерів. Водночас частина відомостей у реєстрі обмежена через воєнний стан. НАЗК наголосило, що існує значний суспільний інтерес до відкриття даних цього реєстру. Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо.