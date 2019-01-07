Одеські прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Чоловіка розшукують правоохоронні органи Румунії за контрабандну діяльність

СуспільствоЮрій Братюк, 7 січня2080

До теми

В Одеській області затримано іноземця, якого розшукував Інтерпол за контрабанду.

Про це 7 січня повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. У відомстві розповіли, що прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути кордон у пункті пропуску «Долинське».

Відзначається, що, згідно з базою даних Інтерполу, чоловіка розшукують правоохоронні органи Румунії за контрабандну діяльність. Про затримання повідомлено чергового Укрбюро Інтерполу (Київ), зловмисника передано співробітникам Національної поліції.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В аеропорту Одеси прикордонники затримали громадянку Ірану, причетну до торгівлі людьми ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук