Одеські прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

В Одеській області затримано іноземця, якого розшукував Інтерпол за контрабанду.

Про це 7 січня повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. У відомстві розповіли, що прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути кордон у пункті пропуску «Долинське».

Відзначається, що, згідно з базою даних Інтерполу, чоловіка розшукують правоохоронні органи Румунії за контрабандну діяльність. Про затримання повідомлено чергового Укрбюро Інтерполу (Київ), зловмисника передано співробітникам Національної поліції.