Одеські прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол
Чоловіка розшукують правоохоронні органи Румунії за контрабандну діяльність
Суспільство — Юрій Братюк, 7 січня2080
В Одеській області затримано іноземця, якого розшукував Інтерпол за контрабанду.
Про це 7 січня повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. У відомстві розповіли, що прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути кордон у пункті пропуску «Долинське».
Відзначається, що, згідно з базою даних Інтерполу, чоловіка розшукують правоохоронні органи Румунії за контрабандну діяльність. Про затримання повідомлено чергового Укрбюро Інтерполу (Київ), зловмисника передано співробітникам Національної поліції.
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