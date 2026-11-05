ОГП розслідує загиблель 241 українці у полоні в Росії

Офіс генерального прокурора розслідує загибель 241 українця в російському полоні. Йдеться про військовослужбовців, а також цивільних людей. Про це у четвер, 5 листопада, повідомили на сайті ОГП.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Офіс генпрокурора розпочав 23 кримінальні провадження, у межах яких розслідують 241 випадок загибелі українців у російському полоні: 230 військових та 11 цивільних.

Правоохоронці перевіряють можливі факти катувань, жорстокого поводження, ненадання необхідної медичної допомоги та інших порушень законів і звичаїв війни.

«Правоохоронці встановлюють причини та обставини смерті українців, яких утримували на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Окремо досліджуються обставини атак на місця утримання полонених та випадки загибелі людей під час їх транспортування. У кожному випадку слідство встановлює обставини смерті, умови утримання та осіб, причетних до можливих воєнних злочинів», – йдеться у повідомленні ОГП.

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За результатами розслідувань дев’ятьом особам уже повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів, що спричинили загибель людини. Обвинувальні акти стосовно трьох осіб скерували до суду, а одна людина вже отримала вирок.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на доповідь спеціальної доповідачки ООН з питань прав людини в Росії Маріанни Кацарової повідомив, що в російському полоні загинули щонайменше 438 українців. Представниця ООН повідомила, що зафіксувала систематичні катування, незаконне переслідування та жорстоке поводження з українцями, яких утримує Росія.

Також ООН вказує на незаконне переслідування бійців «Азову», яких у Росії засуджують за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі, а також на загибель української журналістки Вікторії Рощиної в полоні.

Представниця ООН закликала розслідувати ці злочини та притягнути винуватців до кримінальної відповідальності. Серед можливих механізмів – Міжнародний кримінальний суд, універсальна юрисдикція та адресні санкції проти причетних до катувань.