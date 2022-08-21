Російські загарбники почали жорстокіше ставитися до жителів Херсонської області, яких вони викрали. Уникнути катувань, побиття до непритомного стану а то й забиття до смерті стає дедалі важче. Про це написав каховський жураліст Олег Батурін, який пробув у полоні окупантів вісім днів у березні.

За словами Батуріна, росіяни вимагають від викрадених зізнаватися в злочинах, яких ті не скоювали: зніматися в абсурдних пропагандистських відео, розповідати про те, як «особисто підривали Антонівський міст», «служили навідниками по цілях окупаційних військ». Кількість незаконно викрадених людей зростає з кожним днем і відома лише частина цих трагічних історій.

«Стати жертвою російських окупантів може практично будь-хто: вочевидь, їм потрібно якось виправдати свої приголомшливі невдачі на півдні і жорстоко помститися місцевим за те, що не зустрічали цих вбивць і ґвалтівників “з хлібом-сіллю”», – наголосив журналіст.

Він також закликав жителів Херсонщини уникати таких небезпечних блокпостів, як той, що на дорозі через Каховську ГЕС.

«Щоб хоч якось уберегти себе від викрадень і тортур тим, хто залишається на окупованій території, варто уникати місць, де можуть перебувати російські кати, - наприклад, таких небезпечних їхніх блокпостів, як на дорозі через Каховську ГЕС», - зазначив журналіст.

Про те, що російські загарбники посилили репресії та фільтраційні заходи проти жителів Херсонщини також повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі «Укрінформу» в неділю, 21 серпня. За його словами, кількість викрадених жителів області зростає щодня.

«Кількість викрадених російськими загарбниками жителів Херсонщини збільшилася в рази. Під ударом – волонтери, які працюють на захоплених територіях, голови ОСББ, які відмовляються від співпраці з окупантами», – наголосив він.

Соболевський додав, що якщо загарбники хочуть змусити співпрацювати, скажімо, когось з подружжя, то забрати можуть обох.

За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради, нині небезпечно лишатися на загарбаних територіях вчителям. Ті працівники сфери освіти, які лишилися на захоплених територіях, отримуватимуть виплати за простій, їхні соціальні права захищені, в умовах окупації вони не можуть працювати – ні вести уроки онлайн, ні як репетитори.