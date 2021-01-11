Папа Римський формалізував те, що вже практикується у багатьох країнах роками

Папа Римський Франциск змінив церковний закон, дозволивши жінкам прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях та роздавати причастя під час богослужіння. Як інформує Reuters, відповідний указ понтифік підписав 11 січня.

Фактично в указі відбулося закріплення того, що і так уже відбувається в римо-католицькій церкві у багатьох країнах протягом довгого часу.

«Указом Папа Римський формалізував те, що вже відбувається у багатьох країнах роками. Але зі зміною Кодексу канонічного права консервативні єпископи не зможуть заборонити жінкам своєї єпархії виконувати ці функції», – сказано в повідомленні.

В указі Франциск зазначає, що зробив це після богословських роздумів. У супровідному листі він також вказує, що хоче дати «стабільність і суспільне визнання» жінкам, які вже виконують свої ролі у церкві.

Сам Папа Франциск виступає за поступове розширення ролі жінок у Ватикані. У серпні минулого року він призначив шістьох жінок на керівні посади в раді, яка курує фінансами Ватикану. Він вже призначав жінок заступницями міністра закордонних справ, директорками музеїв Ватикану і заступницями глави прес-служби Ватикану. Також чотири жінки за Франциска стали радницями Синоду єпископів, який готує важливі зустрічі.

Зауважимо, що у 1972 році папа Римський Павло VI визначив положення аколітів (паламарів): у багатьох католицьких громадах під час богослужіння жінки стали запалювати і носити свічки, готувати хліб і вино, а також читати Біблію. Тепер це отримало офіційне закріплення в Кодексі канонічного права. Водночас у Ватикані наголосили, що нові правила не є свідчення того, що колись жінкам дозволять бути священниками.

Франциск створив також комісії для вивчення історії жінок-дияконів в перші століття існування католицької церкви, відповідаючи на заклики жінок дозволити їм займати ці посади. Диякони, як і священники, висвячені в служителі. Вони можуть не служити месу, але проповідувати, навчати від імені церкви, хрестити й проводити весілля, поминки та похорони, а також навіть вести прихід з дозволу єпископа.