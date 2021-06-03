Сильне магнітне поле призвело до того, що крісло буквально в'їхало в томограф

В одній з одеських приватних клінік під час проходження МРТ магнітне поле буквально засмоктало в апарат пацієнтку з інвалідністю. Про це повідомляє ТСН.

Пацієнтка успішно пройшла процедуру МРТ. Вже після її завершення жінка, яка супроводжувала пацієнтку, підкотила візок занадто близько до апарату. Сильне магнітне поле буквально затягнуло візок в томограф. В результаті постраждала пацієнтка, яка перебувала у візку, та медпрацівниця центру. Травмовану пацієнтку госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Медики пояснюють, що через сильне магнітне поле у кабінеті категорично заборонено мати при собі будь-які металеві предмети в зоні дії томографа (подивитись, як це відбувається, можна за цим посиланням​, – ред).

За словами юриста клініки, медпрацівниця була ознайомлена з технікою безпеки. У своїй заяві вона вже перепросила за порушення техніки безпеки. Найбільше в результаті інциденту постраждав апарат МРТ вартістю понад 100 тис. доларів, який тепер не працює. Збитки від інциденту наразі оцінюють фахівці.

ЗМІ не уточнили назви медзакладу, лише повідомили його адресу – вул. Космонавтів 10, за якою знаходиться заклад «Medessa МРТ 3.0 Tesla».