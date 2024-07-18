17 липня до України повернули 95 полонених військових

Під час чергового обміну полоненими 17 липня з Росії в Україну повернули двох військовослужбовців із Хмельниччини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Вітаємо наших земляків з Хмельницького та Кам'янець-Подільського районів з поверненням додому», – написав Сергій Тюрін у Facebook.

Водночас у пресслужбі Хмельницької ОВА зазначили ZAXID.NET, що наразі не можуть розголошувати інформацію про звільнених полонених.

Нагадаємо, у середу, 17 липня, між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. З російського полону вдалося повернути 95 захисників України. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цього разу всі звільнені – чоловіки. До України повернули 88 рядових та сержантів, а також семеро офіцерів. Серед них 49 військових ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. Повернуті до України захисники воювали на донецькому, луганському, запорізькому, херсонському та харківському напрямку. Зокрема, 13 військових – оборонці «Азовсталі».