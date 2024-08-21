У ніч на середу, 21 серпня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили два БпЛА типу Shahed.

«Інформації про пошкодження майна не надходило. Загиблих та травмованих немає», – повідомив у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряну тривога у Хмельницькій області 21 серпня оголошували тричі: з 02:45 до 04:37, з 06:53 до 07:32, з 08:58 до 10:11. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну 72 повітряними цілями. Сили ППО 51 з них у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Оновлено. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що під час ранкової повітряної тривоги сили ППО збили ще два ворожі дрони на території області. На місцях подій працюють усі відповідні служби.