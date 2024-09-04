Вранці 4 вересня Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили один БпЛА типу Shahed.

«Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Дякую нашим ЗСУ», – повідомив у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряну тривогу у Хмельницькій області 4 вересня оголошували двічі: з 03:04 до 07:07 та з 08:27 до 09:01. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну 42 повітряними цілями. Сили ППО знищили 29 з них.