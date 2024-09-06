У ніч на пʼятницю, 4 вересня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили один БпЛА типу Shahed.

«Станом на ранок, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило.

Дякую нашим Збройним Силам України», – повідомив у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряну тривогу у Хмельницькій області оголошували о 00:17 і тривала вона до 02:30. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну двома ракетами та 44 ударними дронами. Сили ППО знищили 27 з них.