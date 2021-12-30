29 грудня у Львові виникла пожежа в підвалі двоповерхової закинутої будівлі на вул. Залізничній, 16 неподалік залізничного вокзалу у Львові. Під час гасіння вогню рятувальники виявили там жінку без свідомості. Її доставили обласну лікарню.

Виклик до рятувальників надійшов о 16:22. Вогонь швидко загасили.

«На момент прибуття підвал був задимлений. Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації займання. Рятувальники знайшли жінку, яка лежала в кутку приміщення без свідомості, та винесли на свіже повітря, передавши медикам», — повідомили у ДСНС Львівщини.

57-річна жінка отруїлась продуктами горіння. Її шпиталізували у Львівську обласну клінічну лікарню. Стан потерпілої – середньої важкості.