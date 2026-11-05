Кожна пільгова поїздка підлягає обов’язковій валідації при вході в автобус

З листопада 2026 року жителі Оноківської територіальної громади, які мають право на пільговий проїзд та пільгові транспортні картки, можуть безкоштовно користуватися міськими автобусами в Ужгороді.

Як повідомили в Ужгородській міській раді у четвер, 5 листопада, кожна така поїздка підлягає обов’язковій валідації в автобусі.

«Прикладання картки до валідатора гарантує прозоре та справедливе надання компенсації перевізникам за проїзд. Оноківська громада сплачуватиме за фактично надані послуги з перевезення пільговиків на підставі затвердженої програми», – зазначили в мерії.

Пільгові транспортні картки, зокрема і для проїзду школярів, оформляють у ЦНАПі Оноківської сільради на вул. Тараса Шевченка, 2.

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Зазначимо, у вересні Оноківська ОТГ затвердила програму компенсації Ужгородській міській раді витрат, пов’язаних із перевезенням пільгових категорій жителів громади. На 2026 рік на ці потреби передбачили до 500 тис. грн. Також в бюджеті сільради виділили гроші на компенсацію витрат, пов’язаних із перебуванням їхніх жителів у медичних закладах Ужгорода.

До Оноківської ОТГ входять п’ять сіл: Кам'яниця, Гута, Невицьке, Оноківці та Оріховиця. Це перша громада, яка погодилася на компенсацію витрат проїзду пільговиків у громадському транспорті Ужгорода.