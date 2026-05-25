26 травня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску

У вівторок, 26 травня, у Львові та області буде мінлива хмарність, вдень температура повітря підвищиться до 28°С, але очікуються сильні пориви вітру. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 26 травня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Прогноз для Львівської області: у вівторок, 26 травня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень – пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 9–14°С, вдень – 23–28°С тепла.

Прогноз для Львова: у вівторок, 26 травня, буде мінлива хмарність, без опадів, температура вночі – 10–12°С, вдень – 25–27°С тепла. Можливі пориви вітру 15–20 м/с.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 30 травня.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла прогноз на останній тиждень травня у різних областях України. Незабаром погода погіршиться.