З 16 листопада у Львові та області прогнозують морозну погоду та мокрий сніг

З 16 листопада синоптики прогнозують похолодання на заході України та перший сніг. Вночі стовпчики термометрів опустяться аж до -10 °C – 20 листопада. Морозні ночі збережуться до кінця місяця. Денні температури коливатимуться від кількох градусів морозу до кількох градусів тепла.

Як розповіла ZAXID.NET синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх, найближчий тиждень погоду обумовлюватимуть циклон над Атлантикою та антициклон над східноєвропейською рівниною.

Ще 15 листопада вдень у Львові та області збережеться помірно тепла осіння погода в межах 10-12 градусів тепла.

А вже з 16 листопада атмосферний фронт з північного-заходу принесе на Львівщину похмуру та дощову погоду. У другій половині дня дощ, ймовірно, переходитиме в мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі буде 0-5 тепла, а вдень 3-8 тепла.

17 листопада буде антициклональна погода. Вночі невеликий сніг, вдень опади дощу та мокрого снігу. Нічна температура від -4 до +1 °C, а вдень від -1 до +4 °C. Буде надходити холодна повітряна маса, яка спричинить зниження температури.

18-19 листопада буде переважно без опадів. Нічні температури 3-8 °C морозу, а денні від -3 до +2 °C.

20 листопада будуть набирати силу атмосферні фронти з південного-заходу зі своєю вологою. Цей день буде найхолоднішим. Нічні температури пустяться до 5-10° морозу, а вдень буде від -4 до +1°C. Буде хмарно. Можливі опади мокрого снігу.

21 листопада нічні температури будуть трошки вищими – 2-7° морозу, а вдень від -2 до +3°C. Опади у вигляді мокрого снігу та снігу.

«На Михайла можемо розраховувати на сніг. Михайло на білому коні – зазвичай так буває, за народними прикметами», – зауважує Олена Смалюх.

22 листопада падатиме сніг. Нічна температура становитиме 2-7° морозу. Денні температури будуть підвищуватись в межах -2 до +3°C. З 23 листопада до кінця місяця збережуться нічні морози в межах 0-5° морозу, денні 0-5° тепла, є ймовірність випадання дощу та мокрого снігу.

Найхолодніша погода за аналогічний період на Львівщині була 18 листопада 1965 року – 17,6° морозу. Найтепліше було 16 листопада 2010 року – 21,6° тепла.