30-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим автомобілем

У суботу ввечері, 6 січня, на автодорозі «Київ-Чоп», неподалік села Пасіки-Зубрицькі Львівського району, трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів одна людина загинула, ще п’ятьох доставили в реанімацію. Поліцейські затримали винуватця аварії. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Fabia, 30-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим автомобілем Skoda Fabia, яким керувала 21-річна мешканка Львівського району.

фото поліції

Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка автомобіля загинула на місці події, а її пасажири, 22-річна львів’янка та двоє жителів району, 23-річний чоловік і 42-річна жінка, отримали тілесні ушкодження, їх доставили в реанімацію.

Водій іншого автомобіля та його пасажир, 13-річний мешканець Львівського району, також отримали тілесні ушкодження, їх теж доставили в реанімацію. Водія Skoda Fabia, який скоїв смертельну ДТП, затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.