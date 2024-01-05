Аварія сталася вранці 4 січня на вулиці Сколівській у Стрию

У Стрию водій вантажівки збив 63-річну жінку на велосипеді – вона отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню. Про це 5 січня повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталася 4 січня близько 09:40 на вулиці Сколівській у Стрию. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки Mercedes-Benz, 57-річний житель Трускавця, здійснив наїзд на велосипедистку, 63-річну мешканку одного з сіл Стрийського району. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медзакладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.