На Хмельниччині за вчинення аварії від роботи відсторонили поліцейську з Шепетівського райуправління поліції. ДТП вона спричинила ввечері у вівторок, 3 жовтня, у місті Славута.

У Шепетівському райуправлінні поліції повідомили, що зіткнулись два автомобілі, за кермом одного з яких перебувала працівниця вказаного райуправління. Щоправда, в прес-службі зауважили, що на момент вчинення ДТП вона перебувала поза службою.

«За даним фактом призначено службове розслідування. Працівниця поліції відсторонена від виконання службових обовʼязків», – йдеться у повідомленні.

У Facebook учасниця ДТП Зоя Павлюк, яка перебувала в іншому автомобілі, розповіла, що поліцейська мала ознаки алкогольного сп’яніння.

«В неї гальмівного шляху не було, її зупинила електроопора, нам вона знесла весь передок і застромилася біля магазину між електроопорами. [...] Вона відмовилася від проходження тесту на вміст алкоголю», – зазначає жінка.

У коментарі ZAXID.NET речниця Шепетівського відділення поліції Інна Чаховська повідомила, що кримінальне провадження щодо цього інциденту не відкривали, оскільки немає потерпілих. Чи складали на поліцейську адмінпротокол та за якою статтею, вона відмовилась уточнити.