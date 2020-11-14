На «Галицькому перехресті» поліцейські стежать за дотриманням карантину

У суботу зранку, 14 листопада, у Львові поліцейські заблокували роботу найбільших ринків. Йдеться щонайменше про чотири ринки: «Шувар», «Краківський», «Галицьке перехрестя», «Південний», а також торговий центр на Сихові «Іскра». Поліцейські не перекривають входів до ринків, однак стежать за торговцями, аби ті не працювали. А тим часом підприємці не встають за прилавки, боячись, що їх оштрафують.

Від самого ранку суботи біля входів до львівських ринків чергують поліцейські патрулі разом з дільничими іспекторами. Правоохоронці не забороняють підприємцям заходити на базар і торгувати, однак стежать за тими, хто не виконує рішення уряду щодо карантину на вихідних. Чи когось з підприємців вже оштрафували у поліції не повідомляють, також не повідомляють біля ще яких ринків, торгових центрів чи інших закладів чергує поліція.

У прес-службі поліції ZAXID.NET лише повідомили, що правоохоронці виконують розпорядження уряду. Ще у п'ятницю ввечері про це попереджав заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Міхалець.

«Впродовж цих вихідних правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Звертаємося до всіх суб’єктів господарювання, зокрема, власників ресторанів, торгових центрів, із закликом неухильно дотримуватися карантинних вимог, а громадян просимо користуватися індивідуальними засобами захисту та уникати скупчень людей», – повідомив Дмитро Міхалець.

До слова, штраф для за порушення карантину становить до 34 тис. грн. А для посадових осіб сума штрафу набагато більша і сягає 170 тис. грн.

Нагадаємо, мерія Львова не погодилася на запровадження «карантину вихідного дня» та оголосила суботу і неділю робочими днями на території міста. У мерії працює гаряча лінія для підтримки підприємців. За телефоном 15-80 юристи дають роз'яснення щодо роботи підприємців, а також, за потреби, виїжджають на місця.