Відому у Львові «дівчину-ангела» затримали за розмальовування сідниць туристу

33-річна дівчина-ангел Маріна Дарміць

Патрульні на вимогу дільничного Галицького відділу поліції затримали у центрі Львова 33-річну Маріну Дарміць, більш відому як дівчина-ангел через її великі декоративні крила. Затримали її за те, що розмальовувала сідниці туриста в публіцистичному місці. Це сталось ще у вівторок, 5 червня, однак повідомили про це лише 7 червня.

Йдеться про випадок, який трапився ще 28 квітня. Тоді журналістка Мар’яна П’єцух опублікувала у Facebook фото, на якому видно, як Маріна Дарміць розмальовує розписом мехенді сідниці чоловіка на проспекті Свободи. Це відбувалося вдень при десятках перехожих.

28 квітня Маріна Дарміць на просп. Свободи розмальовувала розписом мехенді сідниці польського туриста (Фото Мар'яни П'єцух)

Після цього випадку з Маріною Дарміць намагались поспілкуватись дільничні з Галицького відділу поліції. Однак вона уникала спілкування з працівниками поліції, то ж їм довелось викликати патрульних.

«5 червня на пр. Свободи близько 12:42 до нас звернулись по допомогу працівники ДОП Галицького ВП ГУНП. Вони повідомили, що громадянка 1985 року народження вчиняє протиправні дії, опір та злісну непокору стосовно працівників поліції, відмовилася показати документи, які посвідчують особу на законну вимогу поліцейського, проводить незаконну господарську діяльність без державної реєстрації, розмальовує сідниці розписом мехенді, чим принижує людську гідність та мораль, а також аморально себе поводить відносно осіб чоловічої статі», – повідомила ZAXID.NET речниця Патрульної полції Львівської області Катерина Рибій.

Жінку затримали та доставили в опорний пункт поліції на просп. Свободи. Патрульні склали протокол затримання. Дільничий оформив адмінматеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП. Їй загрожує до 3,4 тис. грн, до двох місяців виправних робіт або адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, в лютому цього року Маріну Дарміць з салону львівської маршрутки №25 вигнав водій, щоб її крила не заважали іншим пасажирам.