Правоохоронці підозрюють, що Антуан де Массі помер від падіння з висоти 13 метрів

У Монако затримали 42-річного українця, якого підозрюють у ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги племіннику князя Монако Антуану де Массі. Про це повідомило 28 жовтня Le Figaro з посиланням на генпрокуратуру Монако.

29-річного члена князівської родини виявили мертвим 25 жовтня неподалік морського узбережжя в районі Ларвотто. Ймовірною причиною смерті правоохоронці називають падіння з висоти 13 метрів. Загиблий – Антуан де Массі, онук принцеси Антуанетти та двоюрідний племінник князя Монако Альбера II.

За даними джерел Le Figaro, у ніч смерті Антуана де Массі бачили біля виходу з нічного клубу. Тоді він хитався, а поруч із ним був чоловік, який його підтримував.

Зазначається, що правоохоронці затримали причетного до смерті Антуана де Массі українця ще 26 жовтня. 42-річного чоловіка підозрюють у ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги людині, яка перебувала в небезпеці. У прокуратурі додали, що йдеться про дії, які могли відбутися в різний час.

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Затриманий проживає у Монако вже 30 років. Під час допиту він заперечував свою причетність до смерті родича князя. Його взяли під варту.