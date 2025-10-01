Богдан Богач був у «Терції» від заснування у 1992-му

Раптово пішов з життя багаторічний учасник вокальної формації «Піккардійська терція» Богдан Богач. Співакові було 50 років. Інформація про це з’явилась на фейсбук-сторінці гурту.

«Непересічний чоловік, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників “Піккардійської терції”, з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу - басу, Богдан Богач», ‒ йдеться у повідомленні.

Цього травня Богданові виповнилося 50. Разом із гуртом він є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка. Заслужений артист України був у «Терції» від заснування у 1992-му році ‒ і донедавна. Він залишив формацію у 2024-му за станом здоров’я.

Богдан Богач народився 15 травня 1975 р. у Львові. У музичній школі опановував скрипку. Продовжив творчу освіту у Львівському музичному училищі ім. С. Людкевича на кафедрі хорового диригування, а згодом ‒ у Львівській музичній академії ім. Миколи Лисенка. Вибір такої спеціальності пояснити легко: батьки Богдана – досвідчені диригенти. У 1992 р. разом з Ярославом Нудиком, Володимиром Якимцем і Андрієм Капралем був біля витоків створення «Піккардійської терції».

Парастас за упокій душі Богдана Богача відбудеться 1 жовтня, о 18:00 у капличці на вул. Пекарській, 52, у Львові. Чин похорону розпочнеться у четвер, 2 жовтня, у цій каплиці о 14:00. Поховають Богдана Богача на Личаківському цвинтарі у Львові.