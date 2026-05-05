Степан Гунько помер на 89 році життя

У понеділок, 4 травня, у віці 88 років помер колишній ректор Української академії друкарства та депутат Львівської міської ради першого демократичного скликання Степан Гунько. Про це повідомив у фейсбуці його син Тарас.

«Тим, хто знав його за життя, не варто нагадувати про його щиру вдачу, педагогічні і організаторські здібності, відданість один раз обраній справі життя, творчу натуру, чесність перед собою і тими, з ким зводила його доля. А тих, кому не довелося перетинатись із ним у житті, прошу про молитву за упокій душі хорошої людини, батька, люблячого дідуся, українця-патріота, який практично усе своє свідоме життя присвятив громадській роботі, праці на науковій і освітянській ниві, мецената і шанувальника мистецтва, людини, яка покинула наш світ без матеріальних, і головне – моральних боргів ані перед країною, ані перед людьми, ані перед своїм сумлінням», – написав Тарас Гунько.

З 1978 року Степан Гунько працював в Поліграфічному інституті у Львові. У 1980–1989 роках був деканом технологічного факультету, з 1989 року впродовж 14 років був ректором вже Академії друкарства. Після того працював професором кафедри технологій додрукарських процесів. У 1990–1994 роках він був депутатом Львівської міської ради.

Парастас відбудеться 5 травня, о 19:00 у храмі Св. мч. Климентія Шептицького за адресою вул. Кривоноса, 1.