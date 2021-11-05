Бензин Porsche eFuel

Хоча двигун внутрішнього згоряння вже можна вважати класичною технікою, автомобілі з традиційними двигунами продовжать їздити дорогами світу ще не один рік, оскільки перехід на альтернативний транспорт не може відбутись миттєво. На цьому перехідному етапі синтетичне пальне може стати чудовим рішенням для машин з ДВЗ, оскільки воно майже не шкодить екології.

Компанія Porsche разом із плеядою партнерів працює над комерціалізацією рідкого пального з мінімальним вуглецевим слідом, яке може подовжити життя машин з двигунами внутрішнього згоряння.

Перші серйозні кроки у цьому напрямку німецький автовиробник зробив минулого року, оголосивши про початок будівництва в Чилі комерційного заводу з виробництва вуглецево-нейтрального метанолу та бензину eFuel. Пальне eFuel – це синтетичний бензин, який горить так само як і традиційний, але має мінімальний вплив на навколишнє середовище.

Porsche eFuel на 85% «чистіше« традиційного бензину

«Ми розробляємо eFuel як доповнення до електрики«, — сказав Ян Омштедт, керівник проекту Porsche eFuel. Він пояснив, що це інноваційний спосіб очищення нинішніх транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння, перш ніж їх замінять електричні або водневі аналоги. eFuel також можна використовувати для живлення класичних автомобілів. Цей пункт особливо близький і дорогий для Porsche, оскільки близько 70% автомобілів, будь-коли випущених німецькою компанією, все ще на ходу.

Porsche співпрацює з такими відомими компаніями, як ExxonMobil, Siemens Energy, Enel, Gasco та іншими в рамках цього проєкту. На першому етапі роботи чилійського заводу його потужність становитиме близько 130 000 літрів eFuel на рік, але вже у 2024 році завод обсяг повинен становити 55 мільйонів літрів eFuel, а у 2026 році – 550 мільйонів літрів.

Як виготовляється eFuel?

Сильно спрощуючи процес, його можна описати так: вітряні турбіни виробляють електроенергію, яка використовується для розщеплення води на водень і кисень за допомогою електролізу. Далі водень з’єднується з вуглекислим газом, захопленим з повітря, та синтезується в метанол, який потім перетворюється на бензин. Але це ще не все. Цей виробничий процес також можна використовувати для виробництва синтетичного гасу.

Для виробництва eFuel використовують водень та вуглекислий газ

Загалом для виробництва літра eFuel, яке містить близько 9 кВт-год енергії, потрібно близько 20 кіловат-годин відновлюваної енергії. Такі енерговитрати майже ідентичні виробництву традиційного бензину на основі нафти.

Вже з 2022 року Porsche використовуватиме eFuel для заправки своїх трекових спорткарів аби протестувати синтетичний бензин у найважчих умовах.