Представники двох брендів концерну Volkswagen – Porsche та Audi – останнім часом регулярно беруть участь у засіданнях робочих груп Ф1 з моторів майбутнього покоління. Найчастіше цей інтерес пов'язують із потенційним партнерством з Red Bull, а ЗМІ нещодавно писали про те, що питання буде розглянуте радою директорів VW вже в листопаді.

І хоча всі зацікавлені сторони ухиляються від будь-яких заяв чи коментарів, ймовірність позитивного результату всієї цієї історії поступово зростає. У Porsche придивлялися до F1 кілька років тому відразу після відходу з марафонських гонок WEC, але тоді німці не захотіли ризикувати, маючи перед очима негативний досвід Honda.

Зараз з боку Porsche питанням взаємодії з Формулою 1 опікується новопризначеним віце-президент з питань перегонів Томас Лауденбах. За його словами, поки що весь процес розвивається саме так, як цього хотіли б у компанії.

Томас Лауденбах, вице-президент Porsche Motorsport

На прес-конференції Лауденбах сказав: «Якщо дивитися в майбутнє та враховувати ті оголошення, які автовиробники роблять щодо частки електромобілів у своїй продукції, усунення Формули 1 до електричної складової має значну роль. Зрозуміло, що використання виключно батарей неможливе, всі ми розуміємо це. Але важливішим є більш серйозний пріоритет електричної складової силової установки. Як виробник ти хочеш демонструвати в гонках те, що має відношення до того, що відбувається на дорогах. З того, що я знаю, FIA зробила важливий крок у цьому напрямку. Це повинно допомогти».

За його словами, компанія думає про вовернення до Формули 1.

«Але поки що жодного рішення не прийнято. Виходячи з наявної в мене інформації, дуже багато речей у Ф1 зараз розвиваються у правильному напрямку. Це стосується зокрема питань електрифікації та електричної складової силових установок. Нам хотілося б бачити в двигуні більше стандартних деталей і одночасно свободу в електричних елементах. Багато що з тих факторів, що я згадав, наскільки можна судити, стають реальністю», – додав Лауденбах.

Сам Лауденбах повернувся до Porsche після восьми років роботи в Audi. Він замінив Фріца Енцінгера, який тепер займається питаннями спорту всього концерну VW.

«Одне зрозуміло, – сказав Томас. – Якщо ухвалювати таке рішення, то робити це треба якнайшвидше. Якщо ти хочеш 2025-го вже брати участь у перегонах, то потрібен деякий час на підготовку. Якщо всерйоз думати про прихід до чемпіонату як виробника, важливо робити це в момент серйозної зміни правил, коли вирішувати це завдання потрібно буде не тільки тобі, а й усім іншим. Також не секрет, що є питання PR та думки вболівальників – і тут Ф1 дуже гарна, якщо порівнювати з іншими чемпіонатами. Тут немає жодних сумнівів».

Раніше Porsche мала заводську команду в чемпіонаті світу, яка виступала в 60-ті роки. Через два десятиліття німецька компанія постачала мотори McLaren, разом з якою виграла чемпіонат у 1984 і 1985 роках. Наразі марка представлена у Формулі Е, де за підсумками минулого сезону посіла восьме місце.