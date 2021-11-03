Bisimoto Porsche 935 K3V

Компанія Bisimoto Engineering перетворила трековий болід Porsche 935 K3 1984 року на неймовірно швидкий електромобіль, здатний прискорюватись до 100 км/год за 2,06 секунди.

У 1976 році компанія вивела на траси гоночний Porsche 935, на базі серійної моделі 930 покоління 911 Turbo. Це був один з найбільш успішних автомобілів у всьому автоспорті, який здобув чимало перемог у перегонах на витривалість на Себрінгу, Нюрбургрингу, в Дайтоні та, звісно, ​​Ле-Мані. Спорткар оснащувався шестициліндровим турбонаддувом потужністю 560-700 кінських сил. Якою була динаміка історичного боліда, зараз сказати важко, але з електромотором у якості рушія старий «кінь» робить справу напрочуд добре.

Bisimoto Porsche 935 K3V. Фото Bisimoto

Для проекту, який можна бачити на фото та відео, було використано не оригінальний трек-кар, оскільки вони є достатньо рідкісними та дорогими, щоб вберегти їх від втручання тюнерів. Натомість електрична конверсія проводилась на Porsche 911 SC 1984 року випуску. Але кузов автомобіля був радикально модифікований за зразками трек-кара, отримавши масивне розширення колії, «гоночну» оптику, довгий «хвіст» та велетенський спойлер.

Єдиний електромотор Bisimoto Porsche 935 продукує 475 кіловат потужності, що еквівалентно 636 кінським силам. Живлення забезпечує пара акумуляторних блоків LG Chem. Батареї мають рідинне охолодження. Максимальна швидкість такого електричного Porsche становить 265 км/год, що значно менше, ніж розвивав гоночний болід 1980-х років, але досягти відсічки можна значно швидше.