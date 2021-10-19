Китайське обличчя Porsche – віртуальна інфлюенсерка Ayayi

Інвестиційна компанія Porsche Ventures оголосила про фінансові вливання у технологічну компанію iMaker, провідного китайського постачальника віртуальних персонажів та цифрових екосистем. Найцікавішим продуктом iMaker є віртуальна інфлюенсерка Ayayi – одна з найпопулярніших серед собі подібних у Китаї.

Porsche каже, що стратегічні інвестиції, які виходять за рамки автомобільної промисловості, підкреслюють розуміння виробником спортивних автомобілів нової споживчої культури та тенденцій, актуальних для молодих китайських клієнтів. Мета підрозділу Porsche Ventures – постійно інвестувати у нові форми застосування цифрового вмісту.

Надалі Porsche співпрацюватиме з iMaker для розробки цифрових продуктів та автомобільних екосистем. «Ми сподіваємось надати різноманітний цифровий контент та технічну підтримку для кожної блискучої ідеї та знайти відповідні рішення, щоб втілити їх у життя найкращим чином. iMaker підтримуватиме Porsche у впровадженні та створенні цифрового контенту, відповідного для автомобільної промисловості», – каже Ся Бінг, засновник iMaker, створеної наприкінці 2019 року, яка за останній рік завершила чотири раунди фінансування з кількома інвесторами.

Найцікавіший з цифрових продуктів iMaker – так звані «віртуальні інфлюенсери» – створені за допомогою комп'ютерної графіки персонажі, які «живуть» цікавим життям, переважно у соцмережах. Крім того, персоніфікація бренду може використовуватись для візуалізації віртуального помічника в машині.