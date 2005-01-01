Посадових осіб Держприкордонслужби затримали на хабарі в $12 тис.

Хабарників затримали на гарячому

У Харкові в суботу, 2 червня, правоохоронці затримали двох посадових осіб Держприкордонслужби під час передачі другої частини хабара в розмірі 12 тис. доларів. Про це повідомляється на сайті відомства.

«Посадова особа Сумського прикордонного загону та колишній чиновник Східного регіонального управління за попередньою змовою групою осіб вимагали та отримали від військовослужбовця Сумського прикордонного загону неправомірну вигоду в розмірі 17 тис. доларів США за призначення на одну з керівних посад в рядах Держприкордонслужби», – йдеться в повідомленні.

Спільна операція правоохоронних органів з виявлення злочинних намірів правопорушників тривала понад 2 місяці.

Відзначається, що хабарників затримали в суботу в Харкові після отримання другої частини неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в розмірі 12 тис. доларів США.

Хабарники підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

«Зараз вивчається питання причетності до цієї оборудки посадових осіб Східного регіонального управління та Адміністрації Державної прикордонної служби. Вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру і вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», – повідомили в Держприкордонслужбі.

Пункт 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше співробітники СБУ затримали двох працівників митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що на кордоні з Польщею, за систематичне вимагання хабарів.