СБУ спіймала на хабарі посадовців житомирської Держекоінспекції

У Житомирській області була викрита група інспекторів місцевого відділу Державної екологічної інспекції, які фактично брали «данину» з місцевих підприємців, повідомляє прес-центр СБУ.

Як вдалося встановити слідству, троє головних інспекторів та начальник відділу створили незаконну схему вимагання грошей у місцевих експортерів товарів. За певну суму інспектори обіцяли підприємцям відсутність проблем при проходженні екологічного та радіологічного контролю товарів під час митного оформлення. Зокрема, «працювали» з підприємствами, що експортують лісоматеріали і камінь.

За підсумками слідства встановлено, що в середньому за місяць чиновники отримували «прибуток» на суму близько 100 тис. грн.

Зловмисники були затримані співробітниками СБУ у житомирській квартирі організатора схеми під час передачі підлеглими його частки отриманих грошей – близько 30 тис. грн.

«Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування», – повідомляють в СБУ.