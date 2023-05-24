В помешканні держслужбовиці провели обшуки

На Тернопільщині працівниця міграційної служби за винагороду допомагала чоловіку призивного віку отримати документи для виїзду за кордон. Жінка за свої послуги запросила 6 тис. доларів США. Правоохоронці її затримали під час передачі коштів.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що жінка працює в міграційному відділі колишнього Гусятинського району (зараз Чортківський район). За даними слідства, працівниця міграційної служби пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії. Лікарі мали б видати ухилянту справжню медичну довідку про тимчасову непридатність до військової служби. А вже з цим документом чоловік міг безперешкодно перетинати кордон.

«Цей документ давав право на виїзд за кордон. Таку послугу жінка оцінила у 6 тис. доларів США, які отримала від "ухилянта". Наразі вирішується питання про відсторонення її від посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці провели обшуки в помешканні працівниці міграційної служби і виявили в неї гроші, які раніше їй передав чоловік. Працівники поліції та прокуратури повідомили спеціалістці відділу Управління Державної міграційної служби в Тернопільській області про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Досудове розслідування проводять спеціалісти ДБР.