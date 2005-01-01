Президент підписав закон про реформування сфери паркування транспорту

Що не так із паркуванням у Львові?.

Закон удосконалює зокрема і розміри штрафів за порушення правил парковки

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», ухвалений Верховною Радою 21 грудня 2017 року. Про це у середу, 28 березня повідомляється на сайті глави держави.

Як зазначають, закон передбачає створення механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів завдяки введенню фото-, відеофіксації правопорушень. Також передбачено поширення механізму притягнення до адміністративної відповідальності особи, на яку зареєстровано транспортний засіб, за зафіксовані в автоматичному режимі порушення правил дорожнього руху, за випадки порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема за несплату вартості послуг паркування або паркування на місцях для інвалідів особами, які не мають такого права.

Повноваження розгляду справ про адміністративні правопорушення та здійснення тимчасового затримання транспортного засобу, згідно з документом, мають інспектори з паркування.

Закон також удосконалює розміри штрафів за порушення правил парковки. Передбачено 50% знижка в оплаті штрафів за зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису порушення в разі їх сплати протягом 10 банківських днів.

Законом встановлюються всі випадки значного перешкоджання дорожньому руху або створення загрози безпеці руху, особливо якщо транспортний засіб залишили на проїжджій частині у два чи більше рядів, залишили у заборонених ПДР місцях зупинки або стоянки, на виділеній смузі руху громадського маршрутного транспорту або велодоріжці, коли він перешкоджає руху інших транспортних засобів або створює перешкоди для руху пішоходів, перешкоджає роботі снігоприбиральної та іншої комунальної техніки у разі введення надзвичайного стану.

Після тимчасового затримання транспортних засобів передбачається невідкладне інформування Національної поліції про таке затримання із зазначенням часу і місця, куди евакуювали транспортний засіб, розміщення цієї інформації на офіційному веб-порталі виконавчого органу відповідної місцевої ради, а також інформування про евакуацію автомобілів на мобільні телефони власників. Повернення затриманого транспортного засобу відбуватиметься невідкладно після сплати штрафу і вартості послуги з його транспортування та зберігання.

Для зручності оплати за парковку та ефективного контролю її здійснення створюється законодавча можливість введення рішеннями органів місцевого самоврядування автоматизованої системи контролю оплати парковки.

Нагадаємо, 21 грудня 2017 року, Верховна Рада України запровадила фотофіксацію порушень правил паркування та затвердила механізм евакуації порушників і притягнення до адміністративної відповідальності за несплату за стоянку на платних паркінгах. Детальніше про нововведення і зміни читайте у матеріалі Ірини Ревунової «Фото як доказ. В Україні дозволили штрафувати порушників паркування на підставі фото та відеофіксації».

Також повідомлялося, що з 1 січня 2018 року вартість паркування у центрі Львова зросла до 20 грн за годину стоянки автомобіля на закритих паркінгах в центральній частині міста та до 15 грн – на відкритих, а також до 5 грн – на парковках поза межами центру.