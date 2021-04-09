Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють більше 45% опитаних. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Для порівняння, на початку березня, Зеленському довіряли 43% українців.

Його попереднику Петру Порошенку наразі довіряють 25% українців. В той же час, у рейтингу недовіри Зеленський теж майже удвічі випереджає Порошенка – теперішньому президенту не довіряють 52% українців, а колишньому – 25%.

Дмитру Разумкову довіряють 32%, не довіряють – 35%, не знають його – 29%. Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 68%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 74%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%. Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють – 50%. Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 71%.

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

Серед тих, то має намір голосувати і визначився з вибором, у другому турі у парі Зеленський проти Порошенка результат 64% на 36% на користь чинного глави держави.

У парі Зеленський проти Тимошенко – 57% на 43%, у парі Зеленський проти Бойка – 67% на 33%. У парі Тимошенко проти Порошенко – 59% на 41% на користь лідера партії «Батьківщина». У парі Бойко проти Порошенка – паритет 51% на 49%.

Дослідження провела соцгрупа «Рейтинг» 6-7 квітня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Було опитано 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.