Під час обшуків у причетних до схеми знайшли, зокрема, гроші та зброю

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України викрили на Житомирщині схему, яка дозволила директору аграрного підприємства захоплювати невитребувані земельні ділянки однієї з місцевих територіальних громад. Загалом за час дії схеми вони захопили ділянки загальною площею 94 гектари.

Як повідомило управління СБУ в Житомирській області в понеділок, 17 липня, агропідприємство залучило до схеми голову одного з районних судів Житомирщини та його помічника, а також підполковника-начальника групи запобігання та виявлення корупції Житомирського прикордонного загону. Таким чином з червня 2022 року учасники схеми заволоділи 32 земельними ділянками площею понад 94 га на території Чуднівської міської та Вільшанської об’єднаної територіальної громад Житомирського району, уточнили в ДБР.

За інформацією правоохоронців, юристка аграрного підприємства шукала померлих власників сертифікатів на земельні паї колишніх колгоспів, які не встигли чи забули оформити належним чином право власності на землю. Далі від імені «мертвих душ» або їхніх родичів підроблювали спадкові документи, формували позовні заяви про визнання спадщини у судовому порядку та зверталися з ними до суду.

Суддя, який, як випливає з повідомлення СБУ, також був учасником схеми, оперативно розглядав ці матеріали – у спрощеному порядку і без залучення третьої сторони – представників тергромади. Потім такі ділянки перереєстровувалися на підставних осіб – військовослужбовців прикордонного загону, дальніх родичів тощо, а згодом їх здавали в оренду агропідприємству. Це дозволило компанії розширити земельний банк щонайменше на 30 паїв.

Під час слідчих обшуків у адміністративному приміщенні районного суду, ЦНАПу тергромади, прикордонного загону, приватної фірми, а також за місцями проживання усіх причетних до схеми, правоохоронці знайшли:

документи з доказами незаконної діяльності;

11 тисяч доларів США, ймовірно одержані від протиправної діяльності;

зброю травматичної дії та гранату Ф-1 із запалом.

На підставі зібраних доказів директору та юристці агрофірми, а також підполковнику Державної прикордонної служби правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.. Також СБУ вирішує питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності голови районного суду і його помічника.