Машина стояла на узбіччі траси Львів - Шегині

Прикордонники виявили на узбіччі міжнародної траси Львів – Шегині залишений автомобіль, в якому були документи і 54 тис. доларів США, щоправда, з ознаками підробки. Справою зайнялося територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

Під час огляду машини, яку на узбіччі виявили прикордонники, детективи БЕБ виявили та вилучили документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страхові документи, довіреності, листи, рахунки, фактури, банківські чеки.

А під важелем перемикання автоматичної коробки передач вони знайшли сховок з валютою з ознаками підробки. Детективи вилучили банкноти номіналом 50 та 100 доларів США на суму 54 тисячі.

Фото БЕБ

Розпочато досудове розслідування за ч.1 статті 199 ККУ – «Виготовлення, зберігання, придбання, переміщування з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї».

Детективи досліджують обставини перевезення підробленої іноземної валюти та встановлюють причетних до події.