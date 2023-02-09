Росіяни намагалися прорвати українські позиції малими групами, але зазнали поразки

Українські прикордонники не дали росіянам розвинути наступ на Донеччині, ліквідувавши кілька малих груп російської піхоти, повідомила в четвер, 9 лютого, Державна прикордонна служба.

Подія відбулася напередодні на одному з напрямків у Донецькій області. Стрілецькі підрозділи російсько-окупаційних військ спробували прорвати рубіж оборони прикордонників та, у разі успіху, розвивати наступ.

Як пояснили прикордонники, ворожі сили малими тактичними групами планували вклинитись у район їхніх вогневих позицій. Проте подолати район вогневого ураження окупанти не змогли. Щоб дійти до опорного пункту, противник ввів у бій резерв, але марно.

«Кидок піхоти ворога зупинили вогнем прикордонники-мінометники. Нападники знизили наступальний темп й залягли. Постійний вогневий вплив з мінометів, стрілецької та групової зброї змусив російських зайд відступити. Спроба прориву коштувала загарбникам втрат живої сили – 5 осіб вбитими та 13 пораненими», – сказано в повідомленні.

Зауважимо, вранці 9 лютого аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів.