КПП розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення Росії

Українські прикордонники підняли державний прапор у пункті пропуску «Бударки» на кордоні з РФ у Харківській області. Про це повідомив офіційний Telegram-канал ДПСУ у вівторок, 28 листопада.

Як повідомляється, українські прикордонники, які захищають Україну в бригаді Гвардії наступу «Сталевий кордон», зуміли зайти на територію автомобільного пункту пропуску «Бударки», що на кордоні з РФ у Харківській області.

«Попри постійні обстріли зайшли на територію автомобільного пункту пропуску «Бударки», що на Харківщині, та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу», – йдеться у повідомленні.

Пункт пропуску «Бударки» розташований на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ