Українські прикордонники продемонстрували, як знищують бронетехніку, піхоту та склади окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Відповідне відео опублікувала прес-служба Державної прикордонної служби України зранку у середу, 10 квітня.

«Лінія фронту у Херсонській області проходить по Дніпру. Таке розташування військ відчутно впливає на хід бойових дій. Зокрема, зростає роль розвідувальних та ударних безпілотників», – розповіли прикордонники.

В ДПСУ розповіли, що завдяки активному застосуванню FPV-дронів прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони знищують військову техніку, склади та особовий склад ворога.

«Це змушує російські підрозділи відтягувати свої сили далі від річки та ускладнює їм логістику», – констатують у Держприкордонслужбі.

До слова, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 10 квітня становлять понад 450 тис. осіб.