Прикордонники показали відео знищення піхоти та складів росіян на лівобережжі Дніпра
До теми
Українські прикордонники продемонстрували, як знищують бронетехніку, піхоту та склади окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Відповідне відео опублікувала прес-служба Державної прикордонної служби України зранку у середу, 10 квітня.
«Лінія фронту у Херсонській області проходить по Дніпру. Таке розташування військ відчутно впливає на хід бойових дій. Зокрема, зростає роль розвідувальних та ударних безпілотників», – розповіли прикордонники.
В ДПСУ розповіли, що завдяки активному застосуванню FPV-дронів прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони знищують військову техніку, склади та особовий склад ворога.
«Це змушує російські підрозділи відтягувати свої сили далі від річки та ускладнює їм логістику», – констатують у Держприкордонслужбі.
До слова, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 10 квітня становлять понад 450 тис. осіб.