На позиції окупантів українські захисники відправили кілька десятків осколково-фугасних мін

Військовослужбовці Держприкордонслужби знищили укріплення окупантів із живою силою противника на Донеччині. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

За словами прикордонників, днями в одному з районів виконання завдань прикордонна аеророзвідка виявила скупчення піхоти російсько-окупаційних військ та їх укріплення. Вогневе завдання на знищення противника визначили мінометному підрозділу прикордонників.

На позиції окупантів воїни ДПСУ відправили кілька десятків осколково-фугасних мін.

відео ДПСУ

Влучним вогнем знищено ворожий бліндаж разом з особовим складом, який укривався у ньому від мінометного обстрілу.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу, 4 листопада, українські захисники ліквідували близько 600 військових РФ. Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України знищено приблизно 75 440 російських окупантів.