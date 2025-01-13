Донеччанинв та двох жителів Київської області доставили в Рахівську ЦРЛ

Прикордонники відділу «Ділове» спільно з фахівцями Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення ДСНС відшукали трьох чоловіків, які, намагаючись незаконно перетнути кордон, сім діб блукали високогір’ям. Ухилянтів з переохолодженням доставили до лікарні.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 13 січня, донеччанин та двоє жителів Київської області вирушили у гори за самостійно складеним маршрутом 5 січня. Втративши орієнтування, вони викликали рятувальників.

«Застосувавши квадрокоптер, прикордонному наряду вдалось виявити змерзлих та дезорієнтованих “туристів”. Чоловіки мали ознаки сильного переохолодження. Усіх їх доставили до центральної районної лікарні міста Рахів для обстеження та надання медичної допомоги», – зазначили в ДПСУ.

Одному з ухилянтів лікарі діагностували поверхневе обмороження гомілковостопного суглоба та стопи. На момент обстеження, його температура тіла становила 33,8 градусів. На чоловіків склали протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України.