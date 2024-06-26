Чоловіків виявили в лісовому масиві неподалік річки

У вівторок, 25 червня, військовослужбовці відділу «Амбуків» затримали двох волинян, які планували через річку Західний Буг дістатися до Польщі. Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності, втім остаточне покарання визначить суд. Про це повідомили у регіональному управлінні Держприкордонслужби.

«Прикордонний наряд виявив двох чоловіків неподалік лісового масиву. Як з'ясували правоохоронці, вони планували через річку Західний Буг дістатися Польщі. Правопорушниками виявилися мешканці Волині віком 24 та 29 років. Один із них, аби подолати водну перешкоду, прихопив із собою дитячі нарукавники для плавання», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники склали на чоловіків адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону України). Санкція статті передбачає до 8500 грн штрафу, втім остаточне покарання визначить суд.