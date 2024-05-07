На Волині двоє чоловіків намагалися через Західний Буг потрапити у Польщу

На Волині затримали двох чоловіків призовного віку, які намагалися через річку Західний Буг незаконно потрапити у Польщу. Правоохоронці склали на порушників адмінпротоколи, а представник ТЦК і СП вручив їм повістки. Про це 7 травня повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.

Першого порушника прикордонники затримали у суботу, 4 травня. Ним виявився 26-річний уродженець Донеччини. Наступного дня, 5 травня, поблизу українсько-польського кордону інспектори помітили другого порушника, який почав від них тікати й кинувся перепливати Західний Буг. Коли чоловік опинився на іншому березі річки, його затримали співробітники Прикордонної варти Республіки Польща й повернули назад на Волинь. Ухилянтом виявився 31-річний уродженець Сумщини.

Правоохоронці склали на двох чоловіків адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону України), а представник ТЦК і СП вручив їм повістки.

«Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі тривають заходи з встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон», – додали у Держприкордонслужбі.