Двом ухилянтам на Волині вручили повістки після спроби втекти до Польщі
Затримані намагалися перепливти Західний Буг
На Волині затримали двох чоловіків призовного віку, які намагалися через річку Західний Буг незаконно потрапити у Польщу. Правоохоронці склали на порушників адмінпротоколи, а представник ТЦК і СП вручив їм повістки. Про це 7 травня повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.
Першого порушника прикордонники затримали у суботу, 4 травня. Ним виявився 26-річний уродженець Донеччини. Наступного дня, 5 травня, поблизу українсько-польського кордону інспектори помітили другого порушника, який почав від них тікати й кинувся перепливати Західний Буг. Коли чоловік опинився на іншому березі річки, його затримали співробітники Прикордонної варти Республіки Польща й повернули назад на Волинь. Ухилянтом виявився 31-річний уродженець Сумщини.
Правоохоронці склали на двох чоловіків адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону України), а представник ТЦК і СП вручив їм повістки.
«Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі тривають заходи з встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон», – додали у Держприкордонслужбі.