Ухилянти сплатили до 10 тис. доларів за небезпечний трансфер

На Закарпатті затримали п’ятьох чоловіків, яких місцеві мешканці за гроші пообіцяли безпечно, але незаконно доставити в Угорщину. Кожен з них мав заплатити від 5 до 10 тис. доларів, але їх не попередили, що перетинати кордон доведеться на надувному човні через Тису в обхід пунктів пропуску.

Пропозицію дістатись за кордон ухилянти знайшли у соціальних мережах. Житель Тернопільщини за можливість перетнути кордон мав заплатити 7 тисяч євро. Мешканцям Київщини та Львівщини переправники призначили ціну у розмірі 10 та 5 тисяч доларів.

«Ще двоє спільників, чоловіки з Харківщини та Тернопільщини, не знали скільки повинні були сплатити за свою мандрівку, оскільки з переправниками про умови їхнього вояжу із ймовірним смертельним фіналом, домовлялися їхні матусі, які вже перебувають за кордоном», – зазначили 4 лютого у ДПСУ.

Чоловіки, які бажали нелегально виїхати за кордон, прибули на Закарпаття. Там вони зустрілися з раніше не знайомими місцевими мешканцями, сіли автомобіль, який повіз їх у невідомому напрямку. За 300 метрів до кордону їм дали ґумовий човен та повідомили, що доведеться перепливати річку. Попередньо від них вимагали видалити всі контакти з телефону, щоб замести сліди.

Порушників виявили прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. Ухилянти спробували втікати, проте їх затримали та доставили до прикордонного підрозділу.

На ухилянтів склали протоколи про адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та ст.185.10 (злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця), справи скерували до суду. Прикордонники ще встановлюють причетних до організації незаконного перетину кордону.