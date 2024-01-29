Чоловіків затримали в одному з львівських ТРЦ

Поліція та Служба безпеки України повідомили про підозру 34-річному львів'янину та двом його спільникам, які намагалися переправити через кордон військовозобов'язаного. За свої послуги зловмисники просили 12 тис. доларів. У прес-службі спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у понеділок, 29 січня, розповіли, що частину суми зловмисники отримали у грудні 2023 року.

«Підозрювані зобов'язувалися виготовити для знайомого відповідні документи, на підставі яких він зміг би безперешкодно перетнути кордон та потрапити до країн ЄС. Встановлено, що першу частину обумовленої суми підозрювані отримали у грудні минулого року через посередницю, яка не була обізнана у злочинних планах вказаних осіб. Другу частину розміром 6 тис. євро спільники отримали цьогоріч у січні на території торгового центру у Львові. Їх викрили "на гарячому" та затримали», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі поліції Львівської області зазначають, що зловмисники мали допомогти знайомому знятися з військового обліку. Крім цього, вони обіцяли вивезти його до однієї з країн ЄС.

Дії трьох затриманих кваліфікують за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років в'язниці з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.