Подія сталася на посту ДПСУ у селі Нижня Апша Тячівського району

На контрольному посту ДПСУ у селі Нижня Апша Тячівського району водійка Mercedes-Benz Vito виїхала з черги автівок на зустрічну смугу, намагаючись уникнути перевірки. Прикордонники наздогнали та затримали жінку. Їй загрожує від 850 грн штрафу до 15 діб адміністративного арешту.

Відео, на якому прикордонники затримують жінку, 3 липня оприлюднив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова розповіла ZAXID.NET, що подія сталася 30 червня на посту, розташованому на околиці села Нижня Апша у Тячівському районі. Водійка Mercedes-Benz Vito не захотіла стояти у черзі автівок, які чекали на перевірку, бо поспішала на відпочинок.

«Під час спілкування із 19-річною прикордонницею, громадянка поводила себе грубо та зверхньо, використовуючи нецензурну лексику та брудну лайку. Далі, здійснивши небезпечний маневр для життя та здоров’я військовослужбовиці, на високій швидкості втекла з місця події», – розповіла Леся Федорова.

За декілька хвилин прикордонники наздогнали і затримали водійку. На неї склали адмінпротокол за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України з охорони громадського порядку і державного кордону.

Санкція статті передбачає від 850 до 1700 грн штрафу або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.