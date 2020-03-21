Приватні лабораторії позбавлять ліцензій за приховування виявленого Covid-19

Міністерство охорони здоров'я України буде відкликати ліцензії у лабораторій, в тому числі приватних, які не будуть звітувати про проведені дослідження на коронавірус, згідно із встановленою формою. Про це розповів заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Є вимога до приватних лабораторій передавати перші п'ять позитивних і 10 негативних зразків в національну лабораторію для підтвердження. В даний час вони зобов'язані звітувати за встановленою формою. У разі порушення МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензії», – наголосив Ляшко.

Також Міністерство охорони здоров’я спільно з Державною митною службою, Міністерством фінансів і Мінекономіки розробило проект постанови з переліком товарів, робіт і послуг, які будуть закуповуватися поза рамками закону про державні закупівлі. Планується затвердити перелік ліків, які будуть звільнятися від митних платежів та ПДВ.

Напередодні стало відомо, що в Києві був зафіксований третій випадок зараження коронавірусом. 50-річний чоловік, який нещодавно повернувся зі Швейцарії, здав тест в одному з приватних медичних центрів Києва і отримав позитивний результат, проте клініка приховала від влади ці дані.

Загалом, станом на 21 березня, в Україні зафіксовано 42 випадки захворювання на коронавірус: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (3), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (2), Львівській (1), Тернопільській (1), Волинській (1), Харківській (1, але жінка фізично перебуває на Київщині) областях і в Києві (3).

Три з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка — в Івано-Франківській та 33-річна — у Чернівецькій.