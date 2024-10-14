Олексій М. намагався втекти від прикордонного патруля у селі Кваси на Рахівщині

На Закарпатті склали протокол на айтівця ТОВ Samsung electronic company Олексія Москаленка за втечу від прикордонного наряду. Рахівський районний суд закрив справу у зв’язку з відсутністю у діях уродженця Луганщини складу адміністративного правопорушення.

Як йдеться у постанові суду від 11 вересня, у липні 2024 року поблизу залізничної станції у селі Кваси на Рахівщині Олексій Москаленко намагався втекти від прикордонного патруля і на нього склали протокол за злісну непокору військовослужбовцю ДПСУ.

Суддя Віктор Ємчук не знайшов у матеріалах справи доказів того, що працівники прикордонної служби у той день виконували службові обов’язки, а затримання Олексія Москаленка було законним.

«Даних про те, хто приймав участь в затриманні і кого саме та при яких обставинах в справі немає. Пояснення осіб, які приймали участь в затриманні, до справи також не приєднані. У матеріалах справи відсутні докази, які б прямо вказували, що обвинувачений мав намір перетнути державний кордон України», – зазначено у постанові.

Суд закрив справу через відсутність у діях Олексія Москаленка складу адміністративного правопорушення. 605 грн судового збору має сплатити держава.