П’ятьом лікарям Львівщини присвоїли звання «Заслужений лікар України»

Напередодні Дня медичного працівника, який святкують 17 червня, президент України підписав указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня медичного працівника».

Серед медичних працівників, які отримали державні нагороди, є і шестеро медиків з Львівщини.

Віктора Безрукова, директора державного підприємства «Санаторій «Моршинський», члена Світової федерації українських лікарських товариств нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня.

Звання «Заслужений лікар України» присвоєно:

Юрію Войтіву – головному лікареві Старосамбірської центральної районної лікарні,

Тарасу Кльофі – заступникові начальника – начальнику медичної частини Військово-медичного клінічного центру Західного регіону МО України, полковнику медичної служби,

Олександрі Метко – головному лікареві - сімейному лікареві амбулаторії сімейної медицини с.Солонка Пустомитівського району,

Володимиру Ропяку - сімейному лікареві комунальної 1-ї міської поліклініки м. Львова,

Ірині Черемісіній – лікареві відділення Пустомитівської центральної районної лікарні.

Нагороди, як вказано в указі, присвоєно за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги та високу професійну майстерність.