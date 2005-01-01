Відомому педіатру Львівщини присвоєно звання «Заслужений лікар України»

СуспільствоОлександра Баландюх, 4 червня10442

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Відомому педіатру Львівщини присвоєно звання «Заслужений лікар України»
Ярема Возниця - заслужений лікар України

Яремі Возниці, завідувачу педіатричного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру присвоєно почесне звання - «Заслужений лікар України».

Про це йдеться в указі Президента України №157/2018 від 1 червня 2018 року.

Звання присвоєно «за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, створення умов для їх всебічного розвитку та високий професіоналізм», йдеться в Указі.

Ярема Возниця – висококваліфікований педіатр з 46-річним стажем. Останні 28 років він працює у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, який в народі називають «Чорнобильська лікарня».

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